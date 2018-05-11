Ещё
Камчатские депутаты просят приравнять ТРЦ к объектам высокого риска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камчатские депутаты просят приравнять ТРЦ к объектам высокого риска 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатки направили в Госдуму предложения о приравнивании спортивных комплексов и торговых центров к объектам высокого риска, что позволит усовершенствовать законодательство в сфере пожарной безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента.
Парламентарии выступили с этой инициативой после того, как в Камчатском края прошла проверка 130 объектов массового пребывания людей, где были найдены различные нарушений. Проверки проводились в спортивных комплексах, торговых и развлекательных центрах региона после трагедии, которая произошла в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.
"На ряде объектов обнаружили загромождение пожарных выходов, проблемы с пожарной сигнализацией, использование горючих материалов в отделке помещений. Выписаны штрафы юридическим лицам и руководителям, в суд направлен иск о запрете эксплуатации одного из торговых центров. Краевые депутаты по поручению председателя Законодательного собрания региона Валерия Раенко подготовили и направили в Государственную Думу РФ предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере", — сказал собеседник агентства.
По его словам, необходимо установить соответствующий надзор за проектированием, строительством и реконструкцией культурно-зрелищных, торгово-развлекательных и иных объектов любой этажности и площади с массовым пребыванием людей. Также депутаты считают, что нужно закрепить обязательное участие Госпожнадзора в приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и детских игровых зон.
"Важно существенно повысить меры ответственности за самовольную эксплуатацию построенных зданий и сооружений без разрешения полномочных надзорных органов, а также за самовольную внутреннюю перепланировку и нарушение несущих конструкций. Еще одно наше предложение — уточнить саму терминологию, касающуюся мест с массовым пребыванием людей, отнеся их к объектам высокого риска", — процитировал собеседник слова заместителя председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Анатолия Кирносенко.
Он добавил, что сейчас существует более тысячи нормативно-правовых актов с требованиями пожарной безопасности, и многие из них носят противоречивый характер.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
В Москве появятся мемориальные доски героям Великой Отечественной войны Цивилев взял под контроль ситуацию на шахте "Распадская" На Урале спасли с отколовшейся льдины трех школьниц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»390
Познер разочаровался в СПЧ77
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив188
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии158
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией392
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение