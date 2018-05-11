Нарушителей — около 80%. В Оренбурге проверили 172 объекта торговли

С декабря 2017 года по январь 2018 года проверено 172 объекта торговли, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Установлено, что 33 объекта соблюдают требования пожарной безопасности, в 139 выявлены нарушения противопожарных норм и правил.

Среди основных нарушений — отсутствие или неисправность автоматических систем пожарной сигнализации, нет систем пожаротушения и дымоудаления. Путей эвакуации и выходов либо нет вовсе, либо они не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Массовые внеплановые проверки крупных торговых объектов в Оренбургской области прошли в связи с событиями в торговом комплексе «Мир» областного центра, когда в декабре в результате пожара лишились торговых мест и товаров порядка 45 хозяйствующих субъектов. Сумма ущерба от пожара составила около 70 млн рублей, имущество арендаторов застраховано не было.

В марте-апреле в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово внеплановые проверки продолжились. Обследовано 207 торгово-развлекательных центров и торговых объектов. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, направлено 27 исков. Два предприятия в Оренбурге и одно в Орске закрыты. Проработаны вопросы предоставления торговых мест в других торговых объектах.

Напомним, 2 декабря 2017 года в Оренбурге пожарные тушили огонь на площади 1200 квадратных метров торгового центра «Мир». Пострадавших не было.