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Прокурор Калининградской области: ТЦ будут закрыты до тех пор, пока не устранят нарушения
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Прокурор Калининградской области: ТЦ будут закрыты до тех пор, пока не устранят нарушения 

Вести Калининград 55 минут назад
Фото: Вести Калининград
Торговые центры, которые после проверки прокуратуры Калининградской области закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, будут опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят все выявленные несоответствия закону. Об этом заявил глава ведомства Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.
«Сроки — до устранения нарушений. Если не устранят, так и будут закрыты. Они сами заинтересованы, наверное. Быстрее устранить и открыться», — подчеркнул он.
Ранее калининградские «Вести» сообщали, что по итогам проверки прокуратуры Калининградской области в регионе закрыли 13 торговых центров. Сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.
Прокуратура Калининградской области закрыла в регионе 13 торговых центров
По словам Сергея Хлопушина, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации.
«Хотят использовать каждый метр»: прокурор области озвучил самые серьёзные нарушения пожаробезопасности
Прокурор также рассказал, что в одном из развлекательных центров Калининграда в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили мангал с открытым огнём. Еду готовили прямо в зале, где проводятся дискотеки.
В развлекательном центре Калининграда прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём
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