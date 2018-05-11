«Мешали людям отдыхать»: в области из-за нарушений пожаробезопасности закрыли бар и кафе

Два объекта в Калининградской области , которые закрыли из-за нарушений пожарной безопасности — это небольшие бар и кафе. Такую информацию озвучил прокурор региона Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

В одном из районов области сотрудники проинспектировали ночной клуб, который располагается в жилом доме. На слишком громкий шум пожаловались местные жители.

«Мы проверили этот небольшой, но шумный бар. Его деятельность тоже приостановили, потому что были нарушены требования пожарной безопасности. Уровень шума там тоже не соответствовал нормам. Мешали людям отдыхать», — добавил прокурор.

По информации Сергея Хлопушина, в одном из городов региона также приостановили деятельность кафе «Буревестник». В этом небольшом помещении тоже выявили нарушения требований пожарной безопасности.

Всего по итогам проверки прокуратуры Калининградской области в регионе закрыли 13 объектов. Из них 11 — в Калининграде , и два — за пределами города. В общей сложности сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.

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Хлопушин также ответил журналистам, что все объекты, которые после проверки прокуратуры Калининградской области закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, будут опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят все выявленные несоответствия закону.

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По словам Сергея Хлопушина, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации.

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Прокурор также рассказал, что в одном из развлекательных центров Калининграда в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили мангал с открытым огнём.