«Хотят использовать каждый метр»: прокурор области озвучил самые серьёзные нарушения пожаробезопасности

Отсутствие пожарной сигнализации и систем пожаротушения — одно из самых серьёзных нарушений пожарной безопасности. Об этом заявил прокурор региона Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

По его словам, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации. В случае ЧС это может помешать людям оперативно покинуть здание.

«Арендаторы стремятся использовать буквально каждый квадратный метр территории. И это стремление входит в противоречие с требованиями пожарной безопасности. Загромождают пути эвакуации и двери, блокируют окна. Естественно, этого нельзя делать. И мы требуем, чтобы это было устранено», — рассказал прокурор.

К распространённым нарушениям относятся и блокировка систем пожаротушения, гидрантов и огнетушителей. Добраться это этих объектов будет тяжело, если случится пожар.

«Отсутствие инструкций, незнание персоналом своих действий в случае чрезвычайной ситуации. Отсутствие эвакуационных выходов, систем противодымной вентиляции. Некоторые торгово-развлекательные центры были незаконно подвергнуты техническому переустройству, исключающие возможности в дальнейшем безопасной эксплуатации. Речь идёт о различных перегородках, создании дополнительных помещений. Получаются своего рода лабиринты. Человеку будет тяжело выбраться, потому что трудно найти выход», — отметил Хлопушин.

Выявили и ненадлежащий предел огнестойкости дверей лифтов. Это оборудование тоже должно соответствовать определённым стандартам, чтобы сопротивляться высокой температуре.

«Кажется незначительным недостатком ширина эвакуационных выходов. Она должна быть не менее 1 метра 20 сантиметров. Но в ряде объектов были выявлены узкие, меньше метра, эвакуационные выходы. Это тоже может привести к трагическим последствиям. Эти выходы необходимо расширить. Также отсутствие конструктивной огнезащиты металлоконструкций», — подчеркнул прокурор.

К существенным нарушениям пожарной безопасности относят и отделку полов, дверей и стен горючими материалами неустановленного класса опасности. В случае возгорания они выделяют ядовитые вещества. Человек, сделав пару вдохов, может потерять сознание и погибнуть. Опасность в таком случае наступает даже не от огня, а именно из-за продуктов горения.

Напомним, по итогам проверки прокуратура Калининградской области закрыла в регионе 13 торговых центров. Сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура Калининградской области закрыла в регионе 13 торговых центров

А в одном из развлекательных центров Калининграда прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём. Еду готовили прямо в зале, где проводятся дискотеки.

В развлекательном центре Калининграда прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём