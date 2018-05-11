В развлекательном центре Калининграда прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём 

В одном из развлекательных комплексов города прокуратура Калининградской области обнаружила мангал с открытым огнём для приготовления пищи. Об этом рассказал прокурор региона Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.
Мангал был установлен на 2 этаже заведения. Еду готовили прямо в зале, где проводятся дискотеки.
«Это недопустимо и может привести к пожару и к тяжким последствиям», — подчеркнул Хлопушин.
Проверку мест массового скопления людей прокуратура Калининградской области осуществила после трагедии в Кемерове, где в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети. Всего было проверено 276 объектов.
Прокуратура Калининградской области закрыла в регионе 13 торговых центров