Прокурор Калининградской области: «У нас тоже есть центры, как „Зимняя вишня“

Особенно плохая ситуация с пожарной безопасностью в старых зданиях, которые были построены давно. Об этом заявил прокурор региона Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

«Раньше они имели другое назначение, потом были переоборудованы. Вот как «Зимняя вишня». У нас тоже такие есть. Там серьёзные нарушения, связанные с перепланировкой», — рассказал Хлопушин.

Всего по итогам проверки прокуратуры Калининградской области в регионе закрыли 13 объектов. Из них 11 — в Калининграде , и два — за пределами города.

В общей сложности сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.

Все объекты, которые после проверки прокуратуры Калининградской области закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, будут опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят все выявленные несоответствия закону.

По словам Сергея Хлопушина, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации.

Прокурор также рассказал, что в одном из развлекательных центров Калининграда в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили мангал с открытым огнём.

Закрыли и детскую школу художественной гимнастики.

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