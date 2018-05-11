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Прокурор Калининградской области: «У нас тоже есть центры, как „Зимняя вишня“
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Прокурор Калининградской области: «У нас тоже есть центры, как „Зимняя вишня“ 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Особенно плохая ситуация с пожарной безопасностью в старых зданиях, которые были построены давно. Об этом заявил прокурор региона Сергей Хлопушин во время пресс-конференции в пятницу, 11 мая.
«Раньше они имели другое назначение, потом были переоборудованы. Вот как «Зимняя вишня». У нас тоже такие есть. Там серьёзные нарушения, связанные с перепланировкой», — рассказал Хлопушин.
Всего по итогам проверки прокуратуры Калининградской области в регионе закрыли 13 объектов. Из них 11 — в Калининграде, и два — за пределами города.
В общей сложности сотрудники ведомства проинспектировали 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований пожарной безопасности.
Все объекты, которые после проверки прокуратуры Калининградской области закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности, будут опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят все выявленные несоответствия закону.
По словам Сергея Хлопушина, чаще всего в объектах массового скопления людей собственники помещения загромождают проходы по маршрутам эвакуации.
Прокурор также рассказал, что в одном из развлекательных центров Калининграда в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили мангал с открытым огнём.
Закрыли и детскую школу художественной гимнастики.
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