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Последствия пожара в красноярском Дворце спорта устранят до 2 июля
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Последствия пожара в красноярском Дворце спорта устранят до 2 июля 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Последствия пожара в красноярском Дворце спорта им. И. Ярыгина планируют полностью устранить до 2 июля. Об этом 11 мая сообщил заместитель председателя правления ООО «Монолитхолдинг» Василий Прохоренко. Отметим, что данная компания выступает подрядчиком.
«Сразу отмечу, что работы на объекте не приостанавливали из-за пожара. Сейчас туда запустили специалистов, которые работают по восстановлению. Основные силы брошены на локальные очаги — это кровля и закопченные помещения», — отметил Прохоренко.
Несмотря на ЧП, подрядчик планирует сдать объект в срок. Согласно договору, это 30 сентября. Кстати, в декабре этого года во Дворце должны пройти стартовые соревнования. В министерстве спорта уверены, что помех для этого не будет.
Отметим, что восстановительные работы будет оплачивать подрядчик. Позже ему будет выплачена страховка. Однако сумма выплат не уточняется. Напомним, что работы по реконструкции здания начались осенью 2016 года. На эти цели было выделено 1,5 млрд рублей. По оценкам строителей, объем ремонта был выполнен на 70%.
АиФ Красноярск: последние новости
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