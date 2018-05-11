Профилактическая работа в лесопарковых зонах продолжается

С наступлением теплой и солнечной погоды жители и гости Столицы стремятся отдохнуть на природе, в парках, рядом с водоемом. Таким особо популярным местом на Юго-Востоке Москвы стала зона парка «Кузьминки». Окружными властями здесь оборудованы пикниковые точки с установкой мангалов, оборудованы места общего пользования.

В период майских праздников инспектора надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Юго-Восточному округу г. Москвы совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками ГПБУ «Мосприрода» провели профилактические рейды в этом излюбленном жителями округа месте отдыха. Для повышения эффективности оперативной работы во время патрулирования был задействован беспилотный летательный аппарат, который выполняет задачи по мониторингу пожарной обстановки и разведке труднодоступной территории и позволяет быстро обнаружить очаги возгорания.