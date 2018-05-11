Власти Оренбурга будут следить за строящимися объектами массового пребывания людей

ОРЕНБУРГ , 11 мая. / ТАСС /. Власти Оренбурга будут по требованию прокуратуры осуществлять надзор за строящимися объектами, предназначенными для массового пребывания людей. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.

"Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга обязали направлять в орган государственного строительного надзора сведения о капитальных объектах, на строительство которых выдано разрешение, и проектная документация которых подлежит экспертизе", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, департамент будет выявлять строения, самовольно возведенные в городе, и сообщать о них в органы Госстройнадзора. Эта инициатива появилась после проверок пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, проведенных по поручению Генпрокуратуры РФ.

Оренбург стал зоной повышенного внимания для проверяющих: в ноябре-декабре прошлого года пожары произошли здесь в трех торговых центрах. Тогда при проверке около 50 торговых объектах оренбургская прокуратура выявила более 800 нарушений, самые серьезные недочеты должны были устранить к 1 мая текущего года.

После трагедии в Кемерове начались новые проверки по всей области, где, по данным регионального ГУ МЧС, выявили более 2,3 тыс. нарушений. Также проверки показали, что многие объекты изначально строили и вводили с нарушениями правил безопасности — в основном наблюдается отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации, эвакуационных выходов.

"В частности, выяснилось, что расположенные в городе реконструированные объекты, использовавшиеся, в том числе под размещение торгово-развлекательных объектов после их видоизменения строительному надзору не подвергались. В итоге на таких объектах, оставшихся бесконтрольными, выявлено значительное число нарушений противопожарных норм", — уточнили в ведомстве. В апреле в Оренбурге из-за нарушений закрыли два крупных торговых центра «Три кита» и «Мебельный базар», не исполнявшие предписания Госпожнадзора.