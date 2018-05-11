Ещё
Власти Оренбурга будут следить за строящимися объектами массового пребывания людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Оренбурга будут следить за строящимися объектами массового пребывания людей 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Оренбурга будут по требованию прокуратуры осуществлять надзор за строящимися объектами, предназначенными для массового пребывания людей. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.
"Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга обязали направлять в орган государственного строительного надзора сведения о капитальных объектах, на строительство которых выдано разрешение, и проектная документация которых подлежит экспертизе", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, департамент будет выявлять строения, самовольно возведенные в городе, и сообщать о них в органы Госстройнадзора. Эта инициатива появилась после проверок пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, проведенных по поручению Генпрокуратуры РФ.
Оренбург стал зоной повышенного внимания для проверяющих: в ноябре-декабре прошлого года пожары произошли здесь в трех торговых центрах. Тогда при проверке около 50 торговых объектах оренбургская прокуратура выявила более 800 нарушений, самые серьезные недочеты должны были устранить к 1 мая текущего года.
После трагедии в Кемерове начались новые проверки по всей области, где, по данным регионального ГУ МЧС, выявили более 2,3 тыс. нарушений. Также проверки показали, что многие объекты изначально строили и вводили с нарушениями правил безопасности — в основном наблюдается отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации, эвакуационных выходов.
"В частности, выяснилось, что расположенные в городе реконструированные объекты, использовавшиеся, в том числе под размещение торгово-развлекательных объектов после их видоизменения строительному надзору не подвергались. В итоге на таких объектах, оставшихся бесконтрольными, выявлено значительное число нарушений противопожарных норм", — уточнили в ведомстве. В апреле в Оренбурге из-за нарушений закрыли два крупных торговых центра «Три кита» и «Мебельный базар», не исполнявшие предписания Госпожнадзора.
ТАСС: последние новости
На шахте "Распадская" в Кемеровской области возник пожар Владелец "Зимней вишни" после пожара перевел в бюджет Кузбасса 192 млн руб семьям погибших Разрез "Харанорский" в Забайкалье возобновил добычу и отгрузку продукции после пожара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»382
Познер разочаровался в СПЧ68
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив184
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии143
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией392
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение