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В Кировской области сотрудник Госавтоинспекции спас семью из горящего дома
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В Кировской области сотрудник Госавтоинспекции спас семью из горящего дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Город Киров.RU
В Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области поступило письмо, в котором семья Уваровых выражает благодарность начальнику отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Лузский» Николаю Владимировичу Русских.
На днях майор полиции Н. В. Русских, проезжая около 3 часов ночи по улице Победы города Лузы, увидел жестикулирующего на дороге мужчину и остановился. Как выяснилось, в двухэтажном деревянном жилом доме начался пожар. Полицейский немедленно сообщил о случившемся сотрудникам пожарной части и приступил к эвакуации жильцов горящего дома.
Начальнику отдела ГИБДД помог выйти на улицу женщине с 5-летней дочкой и 7-летним сыном и их престарелой соседке. Усадил их в свой автомобиль, после чего вместе с хозяином дома вытолкал из гаража два легковых автомобиля.
Благодаря быстрым и четким действиям автоинспектора удалось избежать человеческих жертв.
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