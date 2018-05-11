В Кировской области сотрудник Госавтоинспекции спас семью из горящего дома

На днях майор полиции Н. В. Русских, проезжая около 3 часов ночи по улице Победы города Лузы , увидел жестикулирующего на дороге мужчину и остановился. Как выяснилось, в двухэтажном деревянном жилом доме начался пожар. Полицейский немедленно сообщил о случившемся сотрудникам пожарной части и приступил к эвакуации жильцов горящего дома.

Начальнику отдела ГИБДД помог выйти на улицу женщине с 5-летней дочкой и 7-летним сыном и их престарелой соседке. Усадил их в свой автомобиль, после чего вместе с хозяином дома вытолкал из гаража два легковых автомобиля.

Благодаря быстрым и четким действиям автоинспектора удалось избежать человеческих жертв.