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В Башкирии горят леса: правительство ввело особый противопожарный режим
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В Башкирии горят леса: правительство ввело особый противопожарный режим 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республике с каждым днем растет опасность лесных пожаров. Спасатели зафиксировали со спутника термические точки уже в пяти районах Башкирии. Чтобы предотвратить распространение лесных пожаров, правительство решило ввести особый противопожарный режим.
— Распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Евгений Гурьев. Минлесхозу поручили усилить надзор за безопасностью в лесах, патрулировать посадки и запретить разведение костров, — рассказали в правительстве республики.
В данный момент очаги возгорания спасатели зафиксировали в Благоварском, Илишевском, Краснокамском, Туймазинском и Чекмагушевском районах. Режим будет действовать пока пожароопасность в лесах не снизится.
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