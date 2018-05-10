Потерявший семью Востриков привел детали собственного расследования по пожару в ТЦ «Зимняя Вишня»

В столице началась пресс‐конференция Игоря Вострикова , потерявшего всю семью при крупном возгорании в торговом центре «Зимняя Вишня». Он привел детали собственного расследования, сообщила корреспондент «360».

Востриков жалуется, что помощь не пришла вовремя, а заблокированные люди ждали спасателей. В результате некоторые выпрыгивали из окон. Врачи также работали с определенными проблемами, «скорая могла бы откачать, пусть не всех, но многих», отметил Востриков.

Кемеровчанин уверен, что спасатели продемонстрировали свою недееспособность, а должностные лица Кемеровской области погрязли в коррупции. На местах происходят ужасные вещи, говорит он.

Согласно докладу, городская администрация незаконно выдала разрешение на ввод здания в эксплуатацию. «Это уже люди не из Стройнадзора. Фамилии в интересах следствия разглашать не буду, надеюсь, их посадят. Директор „Зимней вишни“ — некий Вишневский, живет в Испании », — сообщил Востриков.

Вместе с ним перед журналистами также выступила известная правозащитница Екатерина Гордон . Она также занималась расследованием трагедии и лично ездила в Кемерово , чтобы пообщаться с родственниками погибших и очевидцами пожара. Участница брифинга упрекнула некоторых интернет-пользователей в подлости за критику по поводу общественной деятельности Вострикова.

Ранее кемеровчанин сообщил о создании портала для объективного освещения расследования трагедии в Кемерове. Главным принципом его работы называется независимость.