Красноярские власти отказались возмещать ущерб от пожара во дворце спорта

Администрация Красноярского края заявила, что бюджетные средства не будут выделятся на ликвидацию последствий пожара во дворце спорта имени Ивана Ярыгина . Об этом сообщило РИА «Новости».

Вопрос выделения денег из бюджета не рассматривается, стопроцентная ответственность на подрядной организации

и. о. главы минспорта Алексеев.

По данным администрации края, на реконструкцию дворца спорта уйдет 1,5 миллиарда рублей, а на момент ЧП было освоено около 990 миллионов рублей.