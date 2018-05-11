В Нижегородской области объявлен режим высокой пожарной опасности

Частично 4-й класс (высокий) пожароопасности лесов установлен в 3 муниципальных образованиях: городах Выкса Саров , Вознесенском районе. Полностью 3-й класс пожароопасности лесов установился в 49 муниципальных образованиях.

Напомним, что накануне в Кстовском районе горела трава на территории в 2 га.

«Создавалась угроза распространения огня на садовые домики и жилые дома деревни Чернуха. В тушении были задействованы 43 человека и 12 единиц техники. Было осуществлено 12 сливов воды по 3 тонны», — сообщили в МЧС.

Предположительно, причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем. Нижегородцев просят быть осторожными и не допускать палов.