Фасовочный цех для продукции возвели в новой Москве

Цех для фасовки продукции общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров построили в поселении Московский, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Склад расположен на территории тепличного комбината №2. Здание одноэтажное с тремя пролетами шириной 18 метров каждый. Ограждающие конструкции цеха выполнены из стеновых и кровельных трехслойных панелей с утеплением. На торцах предусмотрены грузовые доки для погрузочно-разгрузочных работ, а также входы для сотрудников.

«В целом, внешний вид здания обусловлен конструктивной схемой и технологическими особенностями производственных процессов. Преобладает симметричная композиция фасадов, их выразительность достигается за счет использования белых фактурных панелей. Развивать логистику и соответствующую инфраструктуру крайне важно, ведь Москва — крупный промышленный центр, и продукция отсюда поставляется практически во все регионы России и десятки зарубежных стран», — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Доступ специальной техники с продукцией осуществляется по бетонному пандусу. Внутри цеха расположены холодильные камеры, различные подсобные и бытовые помещения. Все они имеют повышенный уровень пожаробезопасности.

Проектировщик объекта — ООО «Центр энергетических исследований». Заказчик — АО «Агрокомбинат Московский».