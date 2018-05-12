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В Воронежской области уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной — МЧС
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В Воронежской области уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной — МЧС 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
При проведении земляных работ обнаружены снаряды различных калибров, минометные мины и гранаты.
В Воронежской области обнаружена и уничтожена 51 единица боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное управление МЧС. Среди опасных находок — снаряды калибра 150, 76 и 45 мм, минометные мины калибра 82, 81 и 50 мм, гранаты «лимонки» Ф-1 и РГД-5, запалы к ним.
Все найденные боеприпасы были перевезены на специальный полигон в балке «Мелки» и уничтожены подрывом.
Во время Великой отечественной войны на территории Воронежской области шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими и итальянско-фашистскими войсками. Земля здесь до сих пор хранит память о тех боях. Уничтоженные накануне боеприпасы — находки лишь за одну неделю.
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