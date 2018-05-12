В Воронежской области уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной — МЧС

При проведении земляных работ обнаружены снаряды различных калибров, минометные мины и гранаты.

Воронежской области обнаружена и уничтожена 51 единица боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное управление МЧС . Среди опасных находок — снаряды калибра 150, 76 и 45 мм, минометные мины калибра 82, 81 и 50 мм, гранаты «лимонки» Ф-1 и РГД-5, запалы к ним.

Все найденные боеприпасы были перевезены на специальный полигон в балке «Мелки» и уничтожены подрывом.

Во время Великой отечественной войны на территории Воронежской области шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими и итальянско-фашистскими войсками. Земля здесь до сих пор хранит память о тех боях. Уничтоженные накануне боеприпасы — находки лишь за одну неделю.