Строительство цеха для фасовки продукции площадью около 4 тыс. кв. м завершено в ТиНАО

Строительство цеха для фасовки продукции общей площадью около 4 тыс. кв. м завершено в поселении Московский в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Цех для фасовки продукции общей площадью порядка 4 тыс. кв. м появился в поселении Московский», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

Как пояснили в пресс-службе, склад расположен на территории тепличного комбината №2. Здание одноэтажное с тремя пролетами шириной 18 м каждый. Ограждающие конструкции цеха выполнены из стеновых и кровельных трехслойных панелей с утеплением. На торцах предусмотрены грузовые доки для погрузочно-разгрузочных работ, а также входы для сотрудников.

«В целом, внешний вид здания обусловлен конструктивной схемой и технологическими особенностями производственных процессов. Преобладает симметричная композиция фасадов, их выразительность достигается за счет использования белых фактурных панелей. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин , развивать логистику и соответствующую инфраструктуру крайне важно, ведь Москва — крупный промышленный центр, и продукция отсюда поставляется практически во все регионы России и десятки зарубежных стран», — пояснил С. Кузнецов.

В пресс-службе отметили, что доступ специальной техники с продукцией осуществляется по бетонному пандусу. Внутри цеха расположены холодильные камеры, различные подсобные и бытовые помещения. Все они имеют повышенный уровень пожаробезопасности. Проектировщиком выступает ООО «Центр энергетических исследований», заказчиком — АО «Агрокомбинат Московский».