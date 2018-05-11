В Псковском районе сгорел автомобиль 

Сообщение о том, что в Псковском районе в деревне Подборовье-1 произошло возгорание автомобиля поступило. На пульт дежурного регионального МЧС 11 мая 2018 года в 2 час ночи. Для ликвидации последствий пожара был привлечён дежурный караул пожарно-спасательной части № 3 города Псков в составе семи человек на двух автоцистернах, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. На тушение был подан один ствол СВП от автоцистерны, израсходовано 30 литров пенообразователя.
В результате пожара автомобиль ВАЗ 2115 2005 года выпуска выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.