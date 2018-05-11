Ещё
В Псковском районе сгорел автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Псковском районе сгорел автомобиль 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сообщение о том, что в Псковском районе в деревне Подборовье-1 произошло возгорание автомобиля поступило. На пульт дежурного регионального МЧС 11 мая 2018 года в 2 час ночи. Для ликвидации последствий пожара был привлечён дежурный караул пожарно-спасательной части № 3 города Псков в составе семи человек на двух автоцистернах, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. На тушение был подан один ствол СВП от автоцистерны, израсходовано 30 литров пенообразователя.
В результате пожара автомобиль ВАЗ 2115 2005 года выпуска выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.
АиФ Северо-запад: последние новости
В городах Псковской области раздают буклеты «Улицы героев» В Новосокольническом районе обезвредили 7 боеприпасов времен войны 18 мая стартуют ралли «Пушкинские Горы-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией292
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»111
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову248
Расходы на пенсии предложили урезать188
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать268
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение