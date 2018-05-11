«Не стареют душой ветераны…»

В торжественной обстановке ветеранам пожарной охраны вручили памятную медаль МЧС России «Пожарная охрана на службе людей 1918-2018».

В канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и в честь 100-летней годовщины подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем» в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы состоялось торжественное чествование ветеранов ВОВ и пожарной охраны Москвы.

В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной Войны: Бацев С. А., Купцов П. В., Малькута А. Н., Алексеев А. А., Салков А. Н., Коновалов Н. М., Козакова В. Ф. и ветераны пожарной охраны: Шашин В. А., Огорелышев А. Э, Пашковский Е. С., Зайцев В. И., Куряков И. В., Успенский П. Е. и другие.

Слова приветствия и благодарности ко всем ветеранам прозвучали из уст первого заместителя начальника ГУ МЧС России по г. Москве генерал-майора Сергея Желтова , заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ Александра Яковлева и председателя Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ Леонида Александровича Коротчика.

От лица ветеранов ВОВ словами памяти к павшим и уважения к живым выступил Бацев Семен Алексеевич.

В торжественной обстановке ветеранам пожарной охраны вручили памятную медаль МЧС России «Пожарная охрана на службе людей 1918-2018».

Заместитель председателя ветеранской организации Департамента ГОЧСиПБ Виктор Куранов поведал трогательную историю о своем деде, погибшем в борьбе с фашистскими захватчиками, о поиске в архивах места захоронения и подробности его гибели. Присутствующие минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся с поля боя в годы Великой Отечественной войны, а так же пожарных и спасателей погибших при исполнении служебного долга.

Свои музыкальные поздравления ветеранам дарили сотрудники Департамента ГОЧСиПБ. Для них специально прозвучали песни и попурри военных лет. Традиционно в завершении мероприятия все присутствующие исполнили песню Д. Тухманова «День Победы».