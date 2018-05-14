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Запрет на шашлыки введут во время чемпионата мира по футболу
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Запрет на шашлыки введут во время чемпионата мира по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Власти регионов России совместно с МЧС и Рослесхозом должны будут обеспечить особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360».
Рекомендацию к таким действиям дала правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Под запрет попадут разведение костров и сжигание травы, а также, в ряде мест, отдых на природе с шашлыками.
В случае осложнения обстановки и повышения опасности возникновения пожаров, может быть дополнительно запрещен вход в лесные массивы. Кроме того, в период действия особого противопожарного режима повысят штрафы за его нарушение.
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