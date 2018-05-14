Запрет на шашлыки введут во время чемпионата мира по футболу

Власти регионов России совместно с МЧС Рослесхозом должны будут обеспечить особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360».

Рекомендацию к таким действиям дала правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Под запрет попадут разведение костров и сжигание травы, а также, в ряде мест, отдых на природе с шашлыками.

В случае осложнения обстановки и повышения опасности возникновения пожаров, может быть дополнительно запрещен вход в лесные массивы. Кроме того, в период действия особого противопожарного режима повысят штрафы за его нарушение.