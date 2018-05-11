Рослесхоз опроверг информацию о запрете на мангалы и шашлыки во время ЧМ-2018

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Ограничения в рамках особого противопожарного режима в регионах определяют местные власти, и эти меры не являются обязательными для исполнения по всей стране. Информация СМИ о запрете на использование мангалов в регионах, где будут проводиться мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 года, не соответствует действительности, сообщает в пятницу пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). Ранее СМИ сообщили о том, что в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, муниципальные власти в большинстве регионов не разрешают в том числе и пикники с шашлыками на мангалах. В частности, по данным ряда СМИ, запрет на приготовление еды на углях введен в Нижегородской области "Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации , не носит обязательного характера для всей страны", — говорится в сообщении Рослесхоза. Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства отмечает, что в протоколе заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется обеспечить введение на период футбольного чемпионата мира особого противопожарного режима. По данным Рослесхоза, «на 11 мая 2018 года пожароопасный сезон открыт в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах, где будут проводиться мероприятия Чемпионата мира по футболу. А именно: в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ленинградской областях, Республике Мордовия Краснодарском крае ».