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Футбол шашлыкам не помеха
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Футбол шашлыкам не помеха 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Рослесхоз опроверг информацию о запрете приготовления шашлыков во время Чемпионата мира по футболу. Ранее СМИ сообщили о введении особого противопожарного режима в городах, где пройдет мундиаль.
Запрет касается и пикников с мангалами, сообщает телеканал «Россия 24». Якобы, такой введут в Нижегородской области. По факту, речь идет только о разведении костров и сжигании сухой травы. Остальные ограничения — на усмотрения местных властей. По данным, Рослесхоза пожароопасный сезон уже открыт в 70-ти субъектах Российской Федерации, в том числе в 9-ти регионах, где пройдет ЧМ-2018.
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