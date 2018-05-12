Футбол шашлыкам не помеха 

Рослесхоз опроверг информацию о запрете приготовления шашлыков во время Чемпионата мира по футболу. Ранее СМИ сообщили о введении особого противопожарного режима в городах, где пройдет мундиаль.
Запрет касается и пикников с мангалами, сообщает телеканал «Россия 24». Якобы, такой введут в Нижегородской области. По факту, речь идет только о разведении костров и сжигании сухой травы. Остальные ограничения — на усмотрения местных властей. По данным, Рослесхоза пожароопасный сезон уже открыт в 70-ти субъектах Российской Федерации, в том числе в 9-ти регионах, где пройдет ЧМ-2018.