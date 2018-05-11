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В гостинице на севере Пакистана прогремел взрыв
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В гостинице на севере Пакистана прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Пятеро членов одной семьи погибли, двое получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел в пятницу в одной из гостиниц в окрестностях города Пешавар на северо-востоке Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Согласно этим данным, взрыв, причина которого пока не установлена, произошел в одном из гостиничных номеров. Полиция рассматривает в качестве приоритетных две версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и утечка газа. На месте работают сотрудники служб безопасности и саперы.
Отмечается, что пострадавшие — двое младших членов семьи — после взрыва были экстренно доставлены в больницу. Их состояние врачи оценивают как критическое.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
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