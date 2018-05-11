Около 20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Челябинске

Жильцов многоэтажного дома в Челябинске эвакуировали из-за возникшего пожара.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи около половины восьмого вечера 10 мая. Жильцы сообщили, что горит балкон на седьмом этаже.

К месту ЧП выехали пожарные расчеты. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня из подъезда оперативно вывели около 20 человек, в том числе трех детей.

Дверь в горящую квартиру оказалась открытой. Внутри пожарные обнаружили хозяйку, которая была без сознания. По словам соседей, женщина третий день праздновала 34-й день рождения. Однако он закончился трагично: реанимировать именинницу не удалось. Она задохнулась в дыму.

«Однокомнатная квартира достаточно серьезно пострадала от пожара. При выяснении обстоятельств и причин сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории установили, что очаг пожара находился на диване. Отсюда огонь распространился по всей квартире, включая балкон», — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области

Наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожность при курении. Со слов соседей, хозяйка квартиры вела не вполне благополучный образ жизни.