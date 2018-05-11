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Около 20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Челябинске
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Около 20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жильцов многоэтажного дома в Челябинске эвакуировали из-за возникшего пожара.
Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи около половины восьмого вечера 10 мая. Жильцы сообщили, что горит балкон на седьмом этаже.
К месту ЧП выехали пожарные расчеты. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня из подъезда оперативно вывели около 20 человек, в том числе трех детей.
Дверь в горящую квартиру оказалась открытой. Внутри пожарные обнаружили хозяйку, которая была без сознания. По словам соседей, женщина третий день праздновала 34-й день рождения. Однако он закончился трагично: реанимировать именинницу не удалось. Она задохнулась в дыму.
«Однокомнатная квартира достаточно серьезно пострадала от пожара. При выяснении обстоятельств и причин сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории установили, что очаг пожара находился на диване. Отсюда огонь распространился по всей квартире, включая балкон», — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожность при курении. Со слов соседей, хозяйка квартиры вела не вполне благополучный образ жизни.
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