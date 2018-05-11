«Форд Фокус» сожгли неизвестные в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел 10 мая в 2.25. В это время автомобиль был припаркован на улице Буденного.

Площадь пожара — 2 кв.м.