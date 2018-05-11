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«Форд Фокус» сожгли неизвестные в Дзержинске
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«Форд Фокус» сожгли неизвестные в Дзержинске
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел 10 мая в 2.25. В это время автомобиль был припаркован на улице Буденного.
Площадь пожара — 2 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что «Газель» сгорела в
Павлово
9 мая.
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