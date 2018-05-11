Ещё
Киоск сожгли неизвестные в Нижегородском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киоск сожгли неизвестные в Нижегородском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар на улице Донецкая произошел 10 мая в 3.49. Площадь пожара — 3 кв.м.
Ранее сообщалось о том, что торговый киоск сгорел ночью в Дзержинске.
Newsroom24: последние новости
Торговый центр «Рио» возобновил работу в Нижнем Новгороде 52-летний курильщик устроил пожар в Ковернинском районе МЧС прокомментировало запрет на приготовление шашлыков во время ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией295
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»120
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову248
Расходы на пенсии предложили урезать194
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать268
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение