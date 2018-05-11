Киоск сожгли неизвестные в Нижегородском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на улице Донецкая произошел 10 мая в 3.49. Площадь пожара — 3 кв.м.

Ранее сообщалось о том, что торговый киоск сгорел ночью в Дзержинске.