Во Владимирской области горят леса

Во Владимирской области потушили очередной лесной пожар. О возгорании сообщили накануне вечером. Очевидцы увидели, как клубы дыма поднимаются над лесом. Причём даже указали правильный адрес (так как леса делятся на кварталы и выделы). Очаг возгорания был в 11 км северо-западнее от Гороховца

На место происшествия выехали спасатели. Они установили, лес горит на площади 0,5 га (горение травяной подстилки). Вначале огнеборцы локализовали пожар, а спустя полчаса полностью его ликвидировали.

На месте работают эксперты им предстоит выяснить, что послужило причиной пожара.