Ещё
Во Владимирской области горят леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владимирской области горят леса 

ТВ-МИГ 44 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Во Владимирской области потушили очередной лесной пожар. О возгорании сообщили накануне вечером. Очевидцы увидели, как клубы дыма поднимаются над лесом. Причём даже указали правильный адрес (так как леса делятся на кварталы и выделы). Очаг возгорания был в 11 км северо-западнее от Гороховца.
На место происшествия выехали спасатели. Они установили, лес горит на площади 0,5 га (горение травяной подстилки). Вначале огнеборцы локализовали пожар, а спустя полчаса полностью его ликвидировали.
На месте работают эксперты им предстоит выяснить, что послужило причиной пожара.
ТВ-МИГ: последние новости
«Самохвал» закрыли из-за угрозы пожара У садоводов сгорела баня Пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200557
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову123
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»993
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать48
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение