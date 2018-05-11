Восемь часов спасения: в крымских горах одессит упал с 15-метровой высоты 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. На Северной Демерджи спасатели эвакуировали туриста из Одессы, который во время конной прогулки упал с 15-метровой скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"По прибытии, учитывая состояние горной дороги, сложные метеорологические условия в районе поиска, спасателями было принято решение запросить дополнительные силы и средства для проведения спасательных работ. К месту поисков выехало два сотрудника Алуштинского отделения «РОССОЮЗСПАС» на автомобиле повышенной проходимости, а также специалисты Симферопольского АСО в составе четырех человек", — сообщают спасатели.
На месте с пострадавшим удалось установить голосовой контакт, после чего с помощью специальных носилок он был поднят к служебному автомобилю, на котором его доставили в село Лаванда, где уже ожидала бригада скорой помощи.
Операция по спасению туриста продолжалась восемь часов.
Как отметили в МЧС, с начала текущего года «Крым-СПАС» провел 70 спасательных операций в горно-лестной местности, в результате которых удалось спасти 100 человек.