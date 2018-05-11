Экскурсия для маленьких посетителей

Всем известно, что к безопасности, детей нужно приучать с самого детства. Экскурсия для школьников в пожарную часть, дает возможность поближе познакомиться с повседневной деятельностью пожарных и осмотреть технику. Ведь одно дело об этом прочитать и совсем другое — увидеть всё своими глазами.

На минувшей неделе прошли экскурсии в пожарно-спасательных частях для школьников. Ребята узнали о популярных средствах защиты при пожаре, о методах тушения и правилах пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС также рассказали о профессии пожарного. Школьники, посетив пожарную часть, смогли узнать некоторые интересные факты об этой профессии, а также смогли понять с какими трудностями приходится сталкиваться пожарным каждый раз при очередном вызове.

Особое внимание уделяется осмотру пожарных машин. Дети смогли не только осмотреть их, но и послушать увлекательные рассказы о действии и работе такого незаменимого помощника при тушении пожаров — как машина.

Напоследок дети смогли увидеть как пожарные одевают боевую одежду всего за несколько секунд.

Экскурсия для школьников по пожарной части позволяет получить юным гостям массу положительных эмоций и запоминается ими надолго. Кроме ярких впечатлений, ребята получили массу полезной и нужной информации.