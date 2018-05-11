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Экскурсия для маленьких посетителей
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Экскурсия для маленьких посетителей 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Всем известно, что к безопасности, детей нужно приучать с самого детства. Экскурсия для школьников в пожарную часть, дает возможность поближе познакомиться с повседневной деятельностью пожарных и осмотреть технику. Ведь одно дело об этом прочитать и совсем другое — увидеть всё своими глазами.
На минувшей неделе прошли экскурсии в пожарно-спасательных частях для школьников. Ребята узнали о популярных средствах защиты при пожаре, о методах тушения и правилах пожарной безопасности.
Сотрудники МЧС также рассказали о профессии пожарного. Школьники, посетив пожарную часть, смогли узнать некоторые интересные факты об этой профессии, а также смогли понять с какими трудностями приходится сталкиваться пожарным каждый раз при очередном вызове.
Особое внимание уделяется осмотру пожарных машин. Дети смогли не только осмотреть их, но и послушать увлекательные рассказы о действии и работе такого незаменимого помощника при тушении пожаров — как машина.
Напоследок дети смогли увидеть как пожарные одевают боевую одежду всего за несколько секунд.
Экскурсия для школьников по пожарной части позволяет получить юным гостям массу положительных эмоций и запоминается ими надолго. Кроме ярких впечатлений, ребята получили массу полезной и нужной информации.
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