Тополиный пух — причина возникновения пожаров

В условиях весенне-летнего пожароопасного периода обостряется обстановка с пожарами из-за возгораний мусора и сухой травы, не меньшую опасность представляет и тополиный пух.

Детская шалость, непотушенная спичка либо окурок, брошенная в скопившийся тополиный пух могут стать первопричиной уничтожения зданий, строений, техники, жилья. Тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох — моментально, во всех направлениях, оставляя после себя черные следы. Как результат — резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта.

Помните — соблюдение правил пожарной безопасности даст возможность исключить вероятность появления пожара и сохранит ваше имущество!

Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.

Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.

Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.