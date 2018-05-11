Ещё
Тополиный пух — причина возникновения пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тополиный пух — причина возникновения пожаров 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В условиях весенне-летнего пожароопасного периода обостряется обстановка с пожарами из-за возгораний мусора и сухой травы, не меньшую опасность представляет и тополиный пух.
Детская шалость, непотушенная спичка либо окурок, брошенная в скопившийся тополиный пух могут стать первопричиной уничтожения зданий, строений, техники, жилья. Тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох — моментально, во всех направлениях, оставляя после себя черные следы. Как результат — резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта.
Помните — соблюдение правил пожарной безопасности даст возможность исключить вероятность появления пожара и сохранит ваше имущество!
Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям.
Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам.
Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Экскурсия для маленьких посетителей Благодарность столичным пожарным Лефортова Службы спасения Москвы приведены в полную готовность из-за штормового предупреждения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200557
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову123
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»993
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать48
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение