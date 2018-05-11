Ещё
В «Корстоне» рухнули подвесные конструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Корстоне» рухнули подвесные конструкции 

Казанский Портал 1 час назад
По счастливой случайности никто не пострадал. Фото: tatarstan24.tv  В одном из конференц-залов «Корстона» рухнули подвесные конструкции. ЧП случилось вчера вечером.
По сообщениям очевидцев, обрушение произошло из-за несоблюдения техники безопасности. По счастливой случайности никто не пострадал.
Минувшей ночью завалы разобрали. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Причины происшествия устанавливаются, сообщает «Татарстан 24».
Читайте также:
«Нива» пыталась уйти от погони дворами на Завойского
После тестового матча «Рубин» — «Уфа» со стадиона всех эвакуировали
Казанский Портал: последние новости
Под мостом Миллениум разыграли ЧП В субботу вечером на машине в центр лучше не ездить В Казани продолжают отключать горячую воду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200557
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову123
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»993
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать48
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение