В «Корстоне» рухнули подвесные конструкции

По счастливой случайности никто не пострадал. Фото: tatarstan24.tv В одном из конференц-залов «Корстона» рухнули подвесные конструкции. ЧП случилось вчера вечером.

По сообщениям очевидцев, обрушение произошло из-за несоблюдения техники безопасности. По счастливой случайности никто не пострадал.

Минувшей ночью завалы разобрали. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Причины происшествия устанавливаются, сообщает «Татарстан 24».

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