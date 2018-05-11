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На Поклонной горе прошел детский праздник
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На Поклонной горе прошел детский праздник 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В День Великой Победы на западе Москвы состоялось увлекательное праздничное мероприятие «За безопасное детство», организованное Управлением МЧС по ЗАО, в ходе которого дети узнали много нового о профессиях спасателя и пожарного.
Сотрудники МЧС обучали пожарной безопасности малышей и их родителей. Для гостей мероприятия работали увлекательные интерактивные площадки, познавательные выставки, интересные эстафеты и конкурсы на пожарную тематику. Спасатели обучали ребят правилам оказания первой помощи, демонстрировали технологии поиска и спасения.
В игровой форме дети могли научиться основам безопасности жизнедеятельности. Для ребят проводились мастер-классы, способствующие популяризации здорового образа жизни, а также проявлению интереса к профессиям спасателя и пожарного.
«Сегодня страна отмечает 73-летие со дня окончания Великой отечественной войны. В этот день мы чтим память тех, кто отдал свои жизни ради нашего благополучия. В годы войны сотрудники пожарной охраны также мужественно сражались за наше светлое будущее, как и солдаты на фронте, — отметил начальник Управления МЧС по Западному округу столицы Михаил Вдовин. — Подобные мероприятия формируют у юного поколения чувство патриотизма и уважения к Родине. И, безусловно, учат детей основам безопасности, чтобы каждый ребёнок с самых ранних лет знал, как помочь в экстренной ситуации себе, и своим близким!»
Праздничное мероприятие посетило более 6 тысяч человек, и каждый из гостей смог почувствовать себя настоящим пожарным — доблестным, отважным, способным всегда прийти на помощь.
Все пришедшие на торжество смогли взглянуть на современные образцы пожарно-спасательного вооружения, примерить боевую одежду пожарного, поработать с гидравлическим спасательным инструментом, узнать, как устроен пожарный автомобиль, и каким бывает спасательное оборудование.
Малыши посидели за рулем настоящего пожарного автомобиля, мотоцикла и квадроцикла, и, конечно же, сделать на память яркие и интересные фотографии.
По окончанию праздника гостей ждала каша, приготовленная в полевой кухне на древесных углях, и ароматный вкусный чай.
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве выражает благодарность за содействие в организации мероприятия:администрации ГАУК «Поклонная гора», Префектуре ЗАО, Управлению по ЗАО Департамента ГО и ЧС по г. Москве, «Всероссийскому Студенческому Корпусу Спасателей» — Молодежное крыло РОССОЮЗСПАСа, а также ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».
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