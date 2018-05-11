На Урале утонул школьник: его унесло по реке на отколовшейся льдине

В Верхней Синячихе утонул 14-летний мальчик. Как рассказали в пресс-службе МЧС , подросток вышел на лед, который еще сохраняется на берегу реки, но льдина откололась, и её понесло по реке. Мальчик не удержался и упал в воду.

На берегу стояли его одноклассники, они и вызвали спасателей.

«Сегодня с утра спасатели Службы спасения Свердловской области организовали поисковые работы на водоеме, которые осложнялись очень сильным течением, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — В 500 метрах от места трагедии ребенок был найден спасателями. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы».

По статистике, в 2018 году произошло шесть инцидентов на водоёмах, погибли четыре человека, из них двое детей. В прошлом году, по словам спасателей, происшествий с детьми на этот период не было.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области призывают уральцев задуматься и предпринять все меры, чтобы уберечь от беды свои жизни и жизни детей! — напомнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — Обязанность взрослых на горьких примерах убедить детей в опасности игр у воды и на льдинах, а самое важное — оградить детей от самостоятельного нахождения у воды».

За последнее время произошло несколько случаев, когда дети оказались на льду. Несколько дней назад двое пожарных пробирались по горло в ледяной воде за тремя девочками, которые оказались на отколовшейся льдине. За спасение детей их представят к государственной награде. А 2 мая в селе Первомайском велосипедист вытащил из реки двух тонувших девочек.