В Ангарском городскому округе полицейские проводят рейды по профилактике лесных пожаров с помощью квадрокоптера 

В Ангарском городском округе в рамках
действия особого противопожарного режима сотрудники полиции совместно с МЧС проводят профилактические беседы с местными жителями по вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяется
садоводческим товариществам.
В ходе рейдов гражданам вручают
информационные листовки, объясняют, что возникновение пожаров в природной среде происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности
при уборке придомовых территорий, незатушенных костров, отжига сухой
растительности сборщиками дикоросов. Природные пожары могут создать
угрозу и жилому сектору.
Главная цель проведения таких рейдов —
профилактика лесных пожаров. Помимо этого, в рамках мероприятий по правовому информированию гражданам напоминают: виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Сотрудники ведомств напоминают гражданам,
что на территории Иркутской области продолжает действовать особый
противопожарный режим, в соответствии с которым введен запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной
опасности в лесах по условиям погоды, запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, запрет на приготовление
пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления
пищи в помещениях зданий для проживания.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В ходе профилактической работы
сотрудниками полиции в период с 10 апреля этого года выявлено 8 административных правонарушения, в том числе 4 по статье 8.32 КоАП РФ
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима). Кроме того, 19 материалов направлены для привлечения к административной ответственности в компетентные органы
МЧС, согласно статьи 20.4 КоАП РФ.