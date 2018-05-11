Ещё
В Ангарском городскому округе полицейские проводят рейды по профилактике лесных пожаров с помощью квадрокоптера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»

В Ангарском городскому округе полицейские проводят рейды по профилактике лесных пожаров с помощью квадрокоптера 

Хот 26 минут назад
Фото: Хот
В Ангарском городском округе в рамках
действия особого противопожарного режима сотрудники полиции совместно с  МЧС проводят профилактические беседы с местными жителями по вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяется
садоводческим товариществам.
В ходе рейдов гражданам вручают
информационные листовки, объясняют, что возникновение пожаров в  природной среде происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности
при уборке придомовых территорий, незатушенных костров, отжига сухой
растительности сборщиками дикоросов. Природные пожары могут создать
угрозу и жилому сектору.
Главная цель проведения таких рейдов —
профилактика лесных пожаров. Помимо этого, в рамках мероприятий по  правовому информированию гражданам напоминают: виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их  последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Сотрудники ведомств напоминают гражданам,
что на территории Иркутской области продолжает действовать особый
противопожарный режим, в соответствии с которым введен запрет на  посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной
опасности в лесах по условиям погоды, запрет на разведение костров и  выжигание сухой растительности, сжигание мусора, запрет на приготовление
пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и  сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления
пищи в помещениях зданий для проживания.
В соответствии с Кодексом об  административных правонарушениях, нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до  четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до  тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до  пятисот тысяч рублей.
В ходе профилактической работы
сотрудниками полиции в период с 10 апреля этого года выявлено 8  административных правонарушения, в том числе 4 по статье 8.32 КоАП РФ
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима). Кроме того, 19 материалов направлены для  привлечения к административной ответственности в компетентные органы
МЧС, согласно статьи 20.4 КоАП РФ.
Хот: последние новости
За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано шесть лесных пожаров Бытовой прибор, оставленный без присмотра, стал причиной пожара в квартире жилого дома Городской транспорт Иркутска напомнит, куда звонить в случае обнаружения лесного пожара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»689
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»537
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине199
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции311
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1740
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:14
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение