В Ангарском городскому округе полицейские проводят рейды по профилактике лесных пожаров с помощью квадрокоптера

В Ангарском городском округе в рамках

действия особого противопожарного режима сотрудники полиции совместно с МЧС проводят профилактические беседы с местными жителями по вопросам

соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяется

садоводческим товариществам.

В ходе рейдов гражданам вручают

информационные листовки, объясняют, что возникновение пожаров в природной среде происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности

при уборке придомовых территорий, незатушенных костров, отжига сухой

растительности сборщиками дикоросов. Природные пожары могут создать

угрозу и жилому сектору.

Главная цель проведения таких рейдов —

профилактика лесных пожаров. Помимо этого, в рамках мероприятий по правовому информированию гражданам напоминают: виновные в нарушении

правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

Сотрудники ведомств напоминают гражданам,

что на территории Иркутской области продолжает действовать особый

противопожарный режим, в соответствии с которым введен запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной

опасности в лесах по условиям погоды, запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, запрет на приготовление

пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления

пищи в помещениях зданий для проживания.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной

безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В ходе профилактической работы

сотрудниками полиции в период с 10 апреля этого года выявлено 8 административных правонарушения, в том числе 4 по статье 8.32 КоАП РФ

(нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого

противопожарного режима). Кроме того, 19 материалов направлены для привлечения к административной ответственности в компетентные органы

МЧС, согласно статьи 20.4 КоАП РФ.