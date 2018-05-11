Ещё
Курская область. Пожар уничтожил сарай и кровлю дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»

Курская область. Пожар уничтожил сарай и кровлю дома 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
В настоящее время устанавливаются причина загорания и сумма ущерба
10 мая в 18:25 на номер «112» поступило сообщение о загорании сарая в с. 1-е Панино Медвенского района. По указанному адресу оперативно выехали огнеборцы 34 ПСЧ Медвенского района, ОП Спасское, полицейские, медики и работники электросетей.
Во время пожара никто не пострадал, огнём повреждена хозпостройка по всей площади и кровля жилого дома на площади 20 кв. метров, пояснили в пресс-службе МЧС. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
Курские известия: последние новости
В Курской области пройдёт чемпионат по пожарно-спасательному спорту В Курском районе сгорели две дачи Курские добровольцы выезжали по «по тревоге» 338 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»689
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»537
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине199
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции311
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1740
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:14
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение