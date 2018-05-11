Курская область. Пожар уничтожил сарай и кровлю дома 

В настоящее время устанавливаются причина загорания и сумма ущерба
10 мая в 18:25 на номер «112» поступило сообщение о загорании сарая в с. 1-е Панино Медвенского района. По указанному адресу оперативно выехали огнеборцы 34 ПСЧ Медвенского района, ОП Спасское, полицейские, медики и работники электросетей.
Во время пожара никто не пострадал, огнём повреждена хозпостройка по всей площади и кровля жилого дома на площади 20 кв. метров, пояснили в пресс-службе МЧС. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.