Курская область. Пожар уничтожил сарай и кровлю дома

В настоящее время устанавливаются причина загорания и сумма ущерба

10 мая в 18:25 на номер «112» поступило сообщение о загорании сарая в с. 1-е Панино Медвенского района. По указанному адресу оперативно выехали огнеборцы 34 ПСЧ Медвенского района, ОП Спасское, полицейские, медики и работники электросетей.