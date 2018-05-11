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«Разбили окно, вытащили детей»: два автоинспектора получили медали от главы МВД за спасение семьи
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«Разбили окно, вытащили детей»: два автоинспектора получили медали от главы МВД за спасение семьи 

ngs.ru 36 минут назад
Фото: ngs.ru
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил наградить двух автоинспекторов из Новосибирской области медалями «За смелость во имя спасения».
Медали получат два инспектора из Каргата — старший лейтенант полиции Николай Чалпан и лейтенант полиции Алексей Александров. Вечером 25 апреля они прогуливались по городу и заметили пожар на улице Комсомольской. В это время мужчины были не на службе, сообщили в МВД РФ.
«Примерно в 9 часов, или около этого обратили внимание на соседний дом, с веранды которого шёл дым. Отреагировали, незамедлительно побежали к нему. Калитка была закрыта, калитку открыли, перекрыли газ. Дверь была закрыта. Веранда дома уже была объята огнём и стрелял шифер», — описал ситуацию Николай Чаплан.
Чаплан начал вызывать службу спасения, а Александров пошёл смотреть в окна. Они знали, что в доме живут дети с матерью — те действительно оказались дома.
«Разбили окно, по очереди вытащили маленьких детей и их маму. Убрали на безопасное расстояние — от дома летели осколки, пламя. Также к веранде была пристёгнута собачка, её забрали, увели за ограду. Тут же приехали пожарные, спасатели», — отметил Чаплан.
Спасённая Ольга Новосёлова рассказала, что увидела пожар, когда на веранде уже всё полыхало.
«Думала, чтобы детей по быстренькому одеть и окно буду выбивать. Тут же я услышала, что у меня в комнате выбивают стёкла», — описала ситуацию Ольга. Она добавила, что при пожаре у семьи сгорело всё имущество — вещи и сам дом. Женщина поблагодарила автоинспекторов за спасение двух сыновей 4 и 8 лет.
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