Ещё
«Эвакуировали 20 человек»: на пожаре в многоэтажке погибла молодая челябинка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эвакуировали 20 человек»: на пожаре в многоэтажке погибла молодая челябинка 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На пожаре в десятиэтажке в Тракторозаводском районе Челябинска погибла 34-летняя женщина. Из дома на улице Октябрьской эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей.
— О том, что на седьмом этаже дома № 1 по улице Октябрьская горит балкон, на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона сообщили в 19:33 10 мая, — сообщила сотрудник третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области Ирина Шафеева. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. В 19:36 сотрудники МЧС организовали эвакуацию: на свежий воздух с применением спасательных комплектов из десятиэтажки вывели 20 человек, в том числе троих детей.
Молодая челябинка погибла в огне
Входная дверь горевшей квартиры была незаперта.
— Внутри пожарные обнаружили молодую женщину без сознания, — уточнила Ирина Шафеева. — Её передали сотрудникам скорой помощи. Реанимационные мероприятия эффекта не дали — женщина скончалась от отравления продуктами горения.
По данным МЧС, однушка серьёзно пострадала от пожара. Специалисты установили, что пожар начался с дивана, с него пламя распространилось по квартире и на балкон. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожность при курении.
— Со слов соседей, хозяйка квартиры вела не вполне благополучный образ жизни. А с 8 мая отмечала собственный день рождения, — отметила Шафеева.
В этот же день на пожаре погиб ещё один челябинец — в садовом товариществе «Полёт-2».
— Пожарные прибыли к месту происшествия в 23:35, — рассказала сотрудник противопожарной службы. — К тому времени садовый домик горел уже открытым пламенем, огонь начал переходить на кровлю соседнего дома. Пожар тушили с помощью дополнительного подвоза воды от водоисточника в 700 метрах. Работу осложняли узкие дорожные проезды: пожарная техника с трудом проходила по улицам товарищества. Ликвидировать открытое горение и отстоять соседний дом удалось в 23:38. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили 46-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи скорой констатировали, что он погиб от отравления продуктами горения. Наиболее вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в сенях сгоревшего домика.
74.ru: последние новости
Гулял с друзьями: в Челябинске ребёнок упал с недостроенного здания В Челябинске в пятиэтажке подожгли детскую коляску Зарево над Чурилово: ночью в Челябинске полыхала территория у Первого озера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией292
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»111
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову248
Расходы на пенсии предложили урезать188
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать268
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение