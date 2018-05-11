«Эвакуировали 20 человек»: на пожаре в многоэтажке погибла молодая челябинка

На пожаре в десятиэтажке в Тракторозаводском районе Челябинска погибла 34-летняя женщина. Из дома на улице Октябрьской эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей.

— О том, что на седьмом этаже дома № 1 по улице Октябрьская горит балкон, на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона сообщили в 19:33 10 мая, — сообщила сотрудник третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области Ирина Шафеева. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. В 19:36 сотрудники МЧС организовали эвакуацию: на свежий воздух с применением спасательных комплектов из десятиэтажки вывели 20 человек, в том числе троих детей.

Молодая челябинка погибла в огне

Входная дверь горевшей квартиры была незаперта.

— Внутри пожарные обнаружили молодую женщину без сознания, — уточнила Ирина Шафеева. — Её передали сотрудникам скорой помощи. Реанимационные мероприятия эффекта не дали — женщина скончалась от отравления продуктами горения.

По данным МЧС, однушка серьёзно пострадала от пожара. Специалисты установили, что пожар начался с дивана, с него пламя распространилось по квартире и на балкон. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожность при курении.

— Со слов соседей, хозяйка квартиры вела не вполне благополучный образ жизни. А с 8 мая отмечала собственный день рождения, — отметила Шафеева.

В этот же день на пожаре погиб ещё один челябинец — в садовом товариществе «Полёт-2».

— Пожарные прибыли к месту происшествия в 23:35, — рассказала сотрудник противопожарной службы. — К тому времени садовый домик горел уже открытым пламенем, огонь начал переходить на кровлю соседнего дома. Пожар тушили с помощью дополнительного подвоза воды от водоисточника в 700 метрах. Работу осложняли узкие дорожные проезды: пожарная техника с трудом проходила по улицам товарищества. Ликвидировать открытое горение и отстоять соседний дом удалось в 23:38. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили 46-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи скорой констатировали, что он погиб от отравления продуктами горения. Наиболее вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в сенях сгоревшего домика.