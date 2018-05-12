Ещё
В Амгинском районе от воды освободились 60 дворовых территорий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Амгинском районе от воды освободились 60 дворовых территорий 

Мир24 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подрывы продолжаются, вода отступает. Паводковая ситуация в Якутии по-прежнему тяжелая. Реки Лена, Алдан, Амга из-за толстого слоя льда и недружного ледохода подтопили тысячи домов. Но по последним данным спасателей, большая вода стала уходить, передает телеканал «МИР 24». Подрывники и сотрудники МЧС продолжают взрывать ледяные глыбы. Последние взрывы провели на Амге накануне. В результате в Амгинском районе за сутки от воды освободились более 60-ти дворовых территорий. И по прогнозам, понижение уровня воды в реке продолжится. Из-за весеннего паводка спасатели работают в режиме «повышенной готовности».
«Особая обстановка сложилась в Амгинском районе. Мы наблюдаем снижение уровня воды. Были проведены взрывоопасные работы на затороопасном участке. За все время — 16 подрывов, израсходованы более десяти тонн взрывчатых веществ», — сказал начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин.
Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле правительства республики и главного управления МЧС. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Красноярске потушили пожар во дворце спорта Чилийские спасатели реанимировали надышавшуюся дымом собаку ДТП на востоке Москвы: один человек погиб и трое пострадали
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У участницы «Евровидения» отобрали микрофон22
Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»304
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь169
Радимов развелся с Булановой8
Самойлова объяснила поражение на «Евровидении»242
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение