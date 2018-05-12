В Амгинском районе от воды освободились 60 дворовых территорий

Подрывы продолжаются, вода отступает. Паводковая ситуация в Якутии по-прежнему тяжелая. Реки Лена, Алдан , Амга из-за толстого слоя льда и недружного ледохода подтопили тысячи домов. Но по последним данным спасателей, большая вода стала уходить, передает телеканал «МИР 24». Подрывники и сотрудники МЧС продолжают взрывать ледяные глыбы. Последние взрывы провели на Амге накануне. В результате в Амгинском районе за сутки от воды освободились более 60-ти дворовых территорий. И по прогнозам, понижение уровня воды в реке продолжится. Из-за весеннего паводка спасатели работают в режиме «повышенной готовности».

«Особая обстановка сложилась в Амгинском районе. Мы наблюдаем снижение уровня воды. Были проведены взрывоопасные работы на затороопасном участке. За все время — 16 подрывов, израсходованы более десяти тонн взрывчатых веществ», — сказал начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле правительства республики и главного управления МЧС. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ