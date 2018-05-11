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В Стерлитамаке эвакуировали людей из детской поликлиники
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В Стерлитамаке эвакуировали людей из детской поликлиники
ufa1.ru
1 час назад
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Фото:
ufa1.ru
В пятницу 11 мая в одной из стерлитамакских поликлиник случилсь ЧП. Всех посетители и персонал медучреждения попросили выйти на улицу из-за экстренной эвакуации.
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