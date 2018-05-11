Ещё
В Череповце закроют торговый центр по требованию прокуратуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Череповце закроют торговый центр по требованию прокуратуры 

Вологда.рф 2 часа назад
Торговый центр «Золотое кольцо» закроют в связи с тем, что здание не прошло проверку на пожарную безопасность.
Как сообщает областная прокуратура, в суд направлен соответствующий иск. Такое решение принято по окончании проверки, которая выявила грубейшие нарушения законов о пожарной безопасности. Как оказалось, в торговом центре не исправны автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, наружное противопожарное водоснабжение не работало исправно, их состояние не проверялось с необходимой регулярностью. Также отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций на чердаке здания, руководитель не обучен пожарно-техническому минимуму, ряд сотрудников не знали меры пожарной безопасности.
Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором требует приостановить работу торгового центра, запретить свободный доступ людей и эксплуатацию здания до устранения всех неисправностей.
Вологда.рф: последние новости
Деревообрабатывающий цех горел в Верховажском районе Житель Харовского района погиб в огне минувшей ночью Погрузочная машина загорелась в цеху металлургического предприятия в Череповце
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200557
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову123
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»993
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать48
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение