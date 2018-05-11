В Череповце закроют торговый центр по требованию прокуратуры

Торговый центр «Золотое кольцо» закроют в связи с тем, что здание не прошло проверку на пожарную безопасность.

Как сообщает областная прокуратура, в суд направлен соответствующий иск. Такое решение принято по окончании проверки, которая выявила грубейшие нарушения законов о пожарной безопасности. Как оказалось, в торговом центре не исправны автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, наружное противопожарное водоснабжение не работало исправно, их состояние не проверялось с необходимой регулярностью. Также отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций на чердаке здания, руководитель не обучен пожарно-техническому минимуму, ряд сотрудников не знали меры пожарной безопасности.