Калининградский пенсионер пострадал во время пожара

10 мая 77‐летний житель Калининграда пострадал во время пожара. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГУ МЧС

Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на улице Емельянова. Причиной пожара стал загоревшийся диван. Для ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек. Пострадавшего пенсионера доставили в больницу с признаками отравления.