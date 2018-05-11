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Калининградский пенсионер пострадал во время пожара
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Калининградский пенсионер пострадал во время пожара 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
10 мая 77‐летний житель Калининграда пострадал во время пожара. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на улице Емельянова. Причиной пожара стал загоревшийся диван. Для ликвидации огня было задействовано две единицы техники и девять человек. Пострадавшего пенсионера доставили в больницу с признаками отравления.
8 мая в Красноярске сгорел Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. В результате ЧП никто не пострадал. Пожару присвоили третью степень сложности.
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