22-летний калининградец на «БМВ» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

Калининграде ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 4-летняя девочка.

ДТП случилось в обеденное время 13 мая на улице Большой Окружной. По предварительным данным, молодой водитель из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в попутную машину — «Тойоту». Травмы получила только юная пассажирка иномарки — 4-летняя девочка.

Отметим, что в этот же день произошло еще одно ДТП, где пострадал несовершеннолетний. Вечером на Советском проспекте 38-летний водитель «Мазды» не заметил 17-летнего юношу, который выходил из трамвая на остановке.