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22-летний калининградец на «БМВ» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
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22-летний калининградец на «БМВ» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
В Калининграде ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 4-летняя девочка.
ДТП случилось в обеденное время 13 мая на улице Большой Окружной. По предварительным данным, молодой водитель из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в попутную машину — «Тойоту». Травмы получила только юная пассажирка иномарки — 4-летняя девочка.
Отметим, что в этот же день произошло еще одно ДТП, где пострадал несовершеннолетний. Вечером на Советском проспекте 38-летний водитель «Мазды» не заметил 17-летнего юношу, который выходил из трамвая на остановке.
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