В деревне Сергиево‑Посадского района нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ

Специалисты планируют в пятницу уничтожить артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который нашли накануне в поселке Шарапово Сергиево-Посадского района Подмосковья , сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как уточняется в материале, в 15:30 10 мая поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда (80 миллиметров) времен ВОВ.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров», — говорится в сообщении.

Уничтожение снаряда запланировано на пятницу.