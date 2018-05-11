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В деревне Сергиево‑Посадского района нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ
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В деревне Сергиево‑Посадского района нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ 

РИАМО 2 часа назад
Специалисты планируют в пятницу уничтожить артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который нашли накануне в поселке Шарапово Сергиево-Посадского района Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Как уточняется в материале, в 15:30 10 мая поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда (80 миллиметров) времен ВОВ.
«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров», — говорится в сообщении.
Уничтожение снаряда запланировано на пятницу.
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