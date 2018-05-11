В Приамурье с места тушения лесных пожаров пропал десантник-пожарный из Марий Эл 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая. /ТАСС/. Около 80 человек ведут в Приамурье поиски пожарного-десантника из республики Марий Эл, пропавшего в четверг в Зейском районе, где горят леса. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Факт пропажи человека, пожарного-десантника из республики Марий Эл, подтверждаем, обстоятельства пропажи нам не известны. Ведутся поисковые работы, к ним привлечено около 80 человек — добровольцы, охотники, кинолог с собакой, специалситы поисково-спасательной службы города Белогорск, пожарные-десантники, парашютисты федерального резерва и Амурского центра ГЗ и ПБ", — сказали ТАСС в пресс— службе ведомства.
Ведется патрулирование территории с воздуха, задействованы два судна — Ми-8 и Ан-2.
Как сообщал ТАСС ранее, по данным Амурского центра ГЗ и ПБ, предоставленные в пятницу на 10:00 по местному времени (04:00 мск), на территории Зейского района действуют два природных пожара. Два природных пожара — на территории Магдагачинского района. Всего в Приамурье на тушении пожаров участвуют 671 человек из амурской области, Хакасии, Йошкар-Олы, Омска, Бурятии, республики Марий-Эл.