Ещё
В Приамурье с места тушения лесных пожаров пропал десантник-пожарный из Марий Эл
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»

В Приамурье с места тушения лесных пожаров пропал десантник-пожарный из Марий Эл 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая. /ТАСС/. Около 80 человек ведут в Приамурье поиски пожарного-десантника из республики Марий Эл, пропавшего в четверг в Зейском районе, где горят леса. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Факт пропажи человека, пожарного-десантника из республики Марий Эл, подтверждаем, обстоятельства пропажи нам не известны. Ведутся поисковые работы, к ним привлечено около 80 человек — добровольцы, охотники, кинолог с собакой, специалситы поисково-спасательной службы города Белогорск, пожарные-десантники, парашютисты федерального резерва и Амурского центра ГЗ и ПБ", — сказали ТАСС в пресс— службе ведомства.
Ведется патрулирование территории с воздуха, задействованы два судна — Ми-8 и Ан-2.
Как сообщал ТАСС ранее, по данным Амурского центра ГЗ и ПБ, предоставленные в пятницу на 10:00 по местному времени (04:00 мск), на территории Зейского района действуют два природных пожара. Два природных пожара — на территории Магдагачинского района. Всего в Приамурье на тушении пожаров участвуют 671 человек из амурской области, Хакасии, Йошкар-Олы, Омска, Бурятии, республики Марий-Эл.
ТАСС: последние новости
На шахте "Распадская" в Кемеровской области возник пожар Пожар на заводе "Полимерпласт" в Тюмени ликвидирован Предприниматели потребовали вернуть рабочие места после закрытия ТЦ в Хабаровске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»689
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»537
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине199
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции311
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1740
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:14
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение