В Приамурье с места тушения лесных пожаров пропал десантник-пожарный из Марий Эл

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая. / ТАСС /. Около 80 человек ведут в Приамурье поиски пожарного-десантника из республики Марий Эл , пропавшего в четверг в Зейском районе, где горят леса. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Факт пропажи человека, пожарного-десантника из республики Марий Эл, подтверждаем, обстоятельства пропажи нам не известны. Ведутся поисковые работы, к ним привлечено около 80 человек — добровольцы, охотники, кинолог с собакой, специалситы поисково-спасательной службы города Белогорск, пожарные-десантники, парашютисты федерального резерва и Амурского центра ГЗ и ПБ", — сказали ТАСС в пресс— службе ведомства.

Ведется патрулирование территории с воздуха, задействованы два судна — Ми-8 и Ан-2.