В Приамурье пропал пожарный из Марий Эл

Как пояснили информагентству в пресс-службе МЧС региона, сейчас поисками пропавшего занимаются кинологи. Три лабрадора со своими вожатыми прибыли на место поисков, где предположительно пропал мужчина, минувшей ночью.

«В прошлом году кинологические расчеты принимали участие в поисковых работах в Бурейском районе. Тогда в окрестностях Благовещенска заблудились грибники», — рассказали в МЧС.