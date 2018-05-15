В Приамурье пропал пожарный из Марий Эл 

В Приамурье 10 мая пропал десантник-пожарный из Марий Эл, сообщили «ФедералПресс» в отделе охраны и защиты лесов министерства лесного хозяйства Амурской области.
Как пояснили информагентству в пресс-службе МЧС региона, сейчас поисками пропавшего занимаются кинологи. Три лабрадора со своими вожатыми прибыли на место поисков, где предположительно пропал мужчина, минувшей ночью.
«В прошлом году кинологические расчеты принимали участие в поисковых работах в Бурейском районе. Тогда в окрестностях Благовещенска заблудились грибники», — рассказали в МЧС.
Напомним, Мужчина тушил пожар около поселка Снежногорск.