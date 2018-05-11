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После проверок в России приостановлена работа более 150 торговых центров
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После проверок в России приостановлена работа более 150 торговых центров 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности в настоящее время приостановлена работа 150 торгово-развлекательных центров. Проверки объектов недвижимости были проведены после пожара в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерово, в котором погибло более 60 человек.
Инспекторы по пожарному надзору, пишет РИА «Новости», проверили более 50 тысяч зданий и примерно в половине из них выявили различные нарушения. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов.
Ранее сообщалось, что МЧС разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, а также вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче разрешений на строительство.
Напомним, в Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров.
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