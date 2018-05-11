После проверок в России приостановлена работа более 150 торговых центров

Из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности в настоящее время приостановлена работа 150 торгово-развлекательных центров. Проверки объектов недвижимости были проведены после пожара в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерово , в котором погибло более 60 человек. Инспекторы по пожарному надзору, пишет РИА «Новости» , проверили более 50 тысяч зданий и примерно в половине из них выявили различные нарушения. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов. Ранее сообщалось, что МЧС разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, а также вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче разрешений на строительство. Напомним, в Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров. Новости по теме: В Петербурге проверки пожарной безопасности не привели к закрытию торговых центров Смольный увеличил расходы на пожарную безопасность медицинских учреждений лишь на 5,8 млн рублей