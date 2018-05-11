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Многодетный отец поджег свой дом и сбежал
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Многодетный отец поджег свой дом и сбежал 

Все новости Новосибирской области 57 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инцидент произошел в деревне Агачаулово в пяти километрах от райцентра в разгар майских праздников, сообщают местные СМИ со ссылкой на ОНД по Кыштовскому району.
Отец многодетной семьи облил бензином угол собственного дома, поджег и скрылся. К счастью, жена и старший сын вовремя обнаружили возгорание и потушили. На место выезжал пожарный расчет и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, причиной происшествия стал семейный конфликт.
«Зверь, а не отец, куда он денется, побегает по лесу, клещей нахватает и с повинной головой прикатит. Хозяин своего ребенка решил сжечь!» — высказали свое отношение к происходящему пользователи социальных сетей.
Еще свежи в памяти страшные события, произошедшие в поселке Степном в Искитимском районе Новосибирской области. В начале декабря 2017 года огонь в трехквартирном деревянном доме на улице Центральной вспыхнул рано утром. В тот момент в квартире, кроме детей, находились глава семейства Владимир, его сожительница и двое их гостей. Ребятишки — две девочки, пяти и семи лет, и трое мальчиков (семь месяцев, один год и три года) — спали на диване в комнате. Взрослые, по некоторым данным, находились на кухне. Первым пожар обнаружил один из гостей. Когда очнулся глава семейства, пламя уже вовсю полыхало. Взрослые успели выбраться, а дети так и остались в горящем доме. Владимиру П. предъявили обвинение в неосторожном убийстве собственных детей.
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