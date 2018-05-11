Многодетный отец поджег свой дом и сбежал

Инцидент произошел в деревне Агачаулово в пяти километрах от райцентра в разгар майских праздников, сообщают местные СМИ со ссылкой на ОНД по Кыштовскому району.

Отец многодетной семьи облил бензином угол собственного дома, поджег и скрылся. К счастью, жена и старший сын вовремя обнаружили возгорание и потушили. На место выезжал пожарный расчет и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, причиной происшествия стал семейный конфликт.

«Зверь, а не отец, куда он денется, побегает по лесу, клещей нахватает и с повинной головой прикатит. Хозяин своего ребенка решил сжечь!» — высказали свое отношение к происходящему пользователи социальных сетей.