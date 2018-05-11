Полицейские рассказали, как потушили пожар у Петухово 

Сотрудникам потребовалось полтора часа, чтобы потушить огонь
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» жители сообщили, что в степи у восточной окраины города горит сухая трава, и огонь уже подступает к населенным пунктам. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
— Из-за сильного ветра природный пожар быстро подобрался к двум населенным пунктам, огонь охватил заброшенные постройки и сухостой. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, стражи порядка вместе с местными жителями окапывали их, заливали водой языки пламени, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
За полтора часа полицейские справились с пожаром.