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Полицейские рассказали, как потушили пожар у Петухово
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Полицейские рассказали, как потушили пожар у Петухово 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Сотрудникам потребовалось полтора часа, чтобы потушить огонь
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» жители сообщили, что в степи у восточной окраины города горит сухая трава, и огонь уже подступает к населенным пунктам. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
— Из-за сильного ветра природный пожар быстро подобрался к двум населенным пунктам, огонь охватил заброшенные постройки и сухостой. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, стражи порядка вместе с местными жителями окапывали их, заливали водой языки пламени, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
За полтора часа полицейские справились с пожаром.
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