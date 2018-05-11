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Экипаж самолета-амфибии остановил лесной пожар, двигавшийся в сторону села в Забайкалье
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Экипаж самолета-амфибии остановил лесной пожар, двигавшийся в сторону села в Забайкалье 

ТАСС 49 минут назад
ЧИТА, 11 мая. /ТАСС/. Экипаж самолета-амфибии Бе-200ЧС авиации МЧС России предотвратил распространение лесного пожара в сторону села Икшица в Забайкальском крае, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Природный пожар в районе села Икшица возник в четверг днем. Подгоняемое ветром пламя начало распространяться в направлении населенного пункта. Работники лесной охраны сдерживали продвижение огня, но он в любую минуту мог выйти из-под контроля. Тогда на помощь наземным службам пожаротушения был направлен самолет Бе-200", — говорится в пресс-службе.
По данным ведомства, сделанный самолетом сброс позволил лесникам взять огонь в кольцо и приступить к его ликвидации. «От экипажа требовалось с ювелирной точностью осуществить сброс воды, поскольку пригодных для повторной заправки водоисточников рядом с пожаром не было. В случае ошибки пилотам пришлось бы возвращаться в Читу, затрачивая на это драгоценное время», — добавили в ведомстве.
Работу экипажа координировал летчик-наблюдатель читинской авиабазы охраны лесов. На подлете к месту происшествия он связался по рации с руководителем тушения лесного пожара и направил машину на самый опасный участок кромки. Командир корабля по команде наводчика выбрал место сброса и вылил тонны воды на горящий лес. Работники лесной охраны сообщили экипажу, что повторный вылет не требуется: сброс произведен очень точно.
Село Икшица находится на востоке Забайкальского края. В нем живут около 200 человек.
Ранее пресс-служба регионального Минприроды сообщила, что на утро пятницы в Забайкалье действовали 16 лесных пожаров общей площадью 24,1 тыс. га. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.
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