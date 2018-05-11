Экипаж самолета-амфибии остановил лесной пожар, двигавшийся в сторону села в Забайкалье

"Природный пожар в районе села Икшица возник в четверг днем. Подгоняемое ветром пламя начало распространяться в направлении населенного пункта. Работники лесной охраны сдерживали продвижение огня, но он в любую минуту мог выйти из-под контроля. Тогда на помощь наземным службам пожаротушения был направлен самолет Бе-200", — говорится в пресс-службе.

По данным ведомства, сделанный самолетом сброс позволил лесникам взять огонь в кольцо и приступить к его ликвидации. «От экипажа требовалось с ювелирной точностью осуществить сброс воды, поскольку пригодных для повторной заправки водоисточников рядом с пожаром не было. В случае ошибки пилотам пришлось бы возвращаться в Читу, затрачивая на это драгоценное время», — добавили в ведомстве.

Работу экипажа координировал летчик-наблюдатель читинской авиабазы охраны лесов. На подлете к месту происшествия он связался по рации с руководителем тушения лесного пожара и направил машину на самый опасный участок кромки. Командир корабля по команде наводчика выбрал место сброса и вылил тонны воды на горящий лес. Работники лесной охраны сообщили экипажу, что повторный вылет не требуется: сброс произведен очень точно.

Село Икшица находится на востоке Забайкальского края. В нем живут около 200 человек.